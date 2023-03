Ein 23-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Frankfurt tödlich verletzt worden.

Er wurde bei Baumfällarbeiten im Stadtteil Griesheim von einem umstürzenden Baum, den er zuvor selbst gefällt hatte, am Kopf getroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittlungen dauerten an.