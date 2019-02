Mann stirbt bei Feuer in Fachwerkhaus in Burghaun

Beim Brand in einem Fachwerkhaus im osthessischen Burghaun ist ein 55 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sein Hund überlebte das Feuer. Die Löscharbeiten waren kompliziert.

Das Feuer in dem Fachwerkhaus im Burghauner Ortsteil Großenmoor (Fulda) war am Montagmorgen gegen 4.20 Uhr ausgebrochen. Die Flammen schlugen der Feuerwehr aus dem ersten Stockwerk entgegen. Die Einsatzkräfte brachen die Eingangstür auf, konnten wegen der großen Hitze jedoch nicht bis zum Brandherd vordringen. Über eine Drehleiter starteten sie einen Löschversuch von außen.

In der Brandruine fand die Feuerwehr kurz darauf einen Toten. Nach ersten Ermittlungen soll es sich dabei um den 55 Jahre alten Bewohner des Fachwerkhauses handeln. Seine Leiche wurde im Schlafzimmer im ersten Stock gefunden.

Hund aus Brandhaus gerettet

Der Hund des Mannes konnte indes von der Feuerwehr aus dem völlig verqualmten Gebäude gerettet werden, wie das Portal Osthessen-News berichtete.

Die Brandursache ist noch unklar. Weil die Lehmböden des Fachwerkhauses mit Löschwasser vollgesogen sind, ist das Gebäude einsturzgefährdet, was die Ermittlungen der Polizei erschweren dürfte.

Das Feuer ist der zweite tödliche Brand in Osthessen innerhalb weniger Tage. Erst in der Nacht zum Sonntag war ein 58-Jähriger bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Fulda ums Leben gekommen.