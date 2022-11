Ein Mann ist in Frankfurt an der S-Bahn-Station Eschersheim von einer Regionalbahn erfasst worden. Der 41-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Er war als Sicherheitsposten an einer Baustelle an der Strecke im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der tödliche Zugunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Bereich einer Brückenbaustelle an der S-Bahn-Station Frankfurt-Eschersheim.

Der 41 Jahre alte Mann sei im Gleisbett von einer durchfahrenden Regionalbahn, die in Richtung Frankfurt-West fuhr, erfasst worden. Der Zugführer konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, der Mann war den Angaben zufolge ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn an der Baustelle. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel musste bis zum Abend eingestellt werden.