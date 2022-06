Beim Brand eines Zweifamilienhauses in der Pöllnitzstraße in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) ist am Freitagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen.

Feuerwehrleute fanden im Obergeschoss die Leiche eines Mannes. Vermutlich handelt es sich um den 52-jährigen Bewohner der Wohnung. Der Brand wurde vermutlich durch einen defekten Herd ausgelöst.