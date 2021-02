Drei Tage nach einem Arbeitsunfall in einer Möbelproduktion in Bürstadt (Bergstraße) ist ein Mann gestorben.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 54-Jährige war am Freitagmorgen in der vollautomatischen Fertigungsstraße aus bislang ungeklärten Gründen in einen Montagearm geraten Er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, dort starb er am Montagabend.