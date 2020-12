Bei einem Kaminbrand in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ist am Montag ein 58-Jähriger ums Leben gekommen.

Ein Rettungswagen brachte den Mann vom Brandort in ein Krankenhaus, wo er offenbar an einer Rauchgasvergiftung verstarb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Todesumständen laufen.