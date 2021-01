In einer Flüchtlingsunterkunft im Main-Kinzig-Kreis sind zwei Bewohner in Streit geraten. Einer von ihnen wurde dabei tödlich verletzt.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Angaben der Polizei zufolge war er zuvor mit einem anderen Bewohner der Unterkunft in Streit geraten.

Dabei erlitt das Opfer, ein 25 Jahre alter Mann aus Afghanistan, mehrere Stichverletzungen. Der herbeigerufene Notarzt konnte ihn nicht mehr reanimieren. Die Leiche soll am Donnerstag obduziert werden.

Die Polizei nahm einen 33 Jahre alten Somalier unter dringendem Tatverdacht fest. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten ihn am Tatort überwältigt und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen eines Tötungsdelikts. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar.

