Nach einem Streit in einem Fuldaer Mehrfamilienhaus ist am Montag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Der herbeigerufene Rettungsdienst konnte in dem Mehrfamilienhaus in Fulda nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass der 45-Jährige am Montagvormittag gewaltsam ums Leben kam. Ein Nachbar hatte zuvor die Polizei wegen eines lauten Streits in dem Haus in der Weserstraße gerufen.

26-Jähriger festgenommen

Zusammen mit der Fuldaer Staatsanwaltschaft habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Tötungsdelikt aufgenommen, sagte ein Sprecher. Es wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Der Bereich um das Haus südlich der Innenstadt wurde zunächst weiträumig abgesperrt.

Die Beamten konnten kurz darauf einen 26 Jahre alten Verdächtigen im Stadtgebiet festnehmen. Es würden weiterhin Zeugen gesucht, so die Polizei. Wie genau das Opfer zu Tode kam, war zunächst unklar. Auch die Hintergründe und näheren Umstände der Auseinandersetzung werden weiter ermittelt.