Bei der versuchten Abschiebung einer fünfköpfigen Familie in Meinhard hat sich ein 32-Jähriger schwer verletzt.

Von einem Dach aus sei der Mann abgestürzt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Familie sollte demnach am frühen Mittwochmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Meinhard (Werra-Meißner) abgeholt und nach Spanien geflogen werden. Der Mann war den Angaben zufolge durch ein Fenster auf das Dach geflohen. Die Abschiebung der Familie wurde nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst ausgesetzt.