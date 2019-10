Ein 70-Jähriger ist am Hohen Fricken einen Hang heruntergestürzt und gestorben.

Nach Polizeiangaben rutschte der Mann am Dienstag auf einem Steig aus und stürzte 30 bis 40 Meter in die Tiefe. Seine 67 Jahre alte Ehefrau blieb unverletzt und wurde vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht ins Tal nach Farchant (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gebracht. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in den Bayerischen Voralpen. Das Paar stammt aus Maintal in Hessen.