Mann stürzt in Fahrstuhlschacht

Arbeitsunfall Mann stürzt in Fahrstuhlschacht

Ein 19-jähriger Arbeiter ist am Freitag auf einer Baustelle in Eschborn (Main-Taunus) in einen Fahrstuhlschacht gestürzt und schwer verletzt worden.

Der Mann hatte aus ungeklärter Ursache im vierten Stock eines Rohbaus den Halt verloren. Ersten Ermittlungen zufolge war er möglicherweise nicht richtig gesichert.