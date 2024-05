Mann stürzt in Hanau mit Balkon ab

Kurzmeldung Mann stürzt in Hanau mit Balkon ab

An einem Mehrfamilienhaus in Hanau sind am Dienstag zwei Balkone abgebrochen.

Laut Polizei hatte ein 44 Jahre alter Mann auf dem Balkon im zweiten Stock gestanden, als dieser einstürzte und den darunterliegenden Balkon mitriss. Der 44-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Warum die Balkone abbrachen, muss untersucht werden.