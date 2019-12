Ein 22-Jähriger ist am Freitagmorgen über eine Tunnel-Mauer in Frankfurt gefallen und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Er sei wohl stärker alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer bemerkte den Mann, der über Fußschmerzen klagte. Der Theatertunnel musste kurz gesperrt werden.