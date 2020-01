In diesem Haus wurde ein Mann getötet.

Beziehungstat in Kirchheim

Ein 35-Jähriger ist in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim getötet worden. Der mutmaßliche Täter wollte eigentlich den Liebhaber seiner Frau angreifen. Das Paar hatte sich jedoch in Sicherheit gebracht.

Der 31-Jahre alte Täter kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft Fulda mit einem Messer bewaffnet gegen 20.30 Uhr in das Fachwerkhaus in Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg). In der Wohnung des Liebhabers seiner Ehefrau sei er aber auf deren Bruder gestoßen und habe ihn mit mehreren Messerstichen getötet. Der Liebhaber habe sich auf das Dach gerettet, die Frau konnte fliehen. Beide blieben unverletzt.

Mutmaßlicher Täter legte vor Verhaftung noch Feuer

Der 31-Jährige verschanzte sich nach der Tat mehrere Stunden lang im Dachgeschoss des Gebäudes. Er warf Möbel und Geschirr aus dem Fenster auf Polizei und Feuerwehr. Gegen 0.30 Uhr nahm dann ein Spezialeinsatzkommando den Verdächtigen in dem Haus fest, er wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bevor der mutmaßliche Täter festgenommen wurde, hatte er gegen 22 Uhr den Hausflur in Brand gesetzt. "Den Brand haben wir unter Polizeischutz gelöscht. Das war natürlich nicht alltäglich und einen sehr aufregende Situation", sagte ein Feuerwehrsprecher dem hr. Die Straße um den Tatort war abgesperrt, Anwohner waren nicht in Gefahr. Die Leiche soll noch am Mittwoch obduziert werden.

