Mann tötet Ehefrau in Heppenheimer Klinik



Gewalttat in Heppenheim

In einem Krankenhaus in Heppenheim hat ein Mann offenbar seine Ehefrau getötet. Bei einem anschließenden Sturz aus dem Klinik-Fenster kam er selbst ums Leben.

In einer Klinik im südhessischen Heppenheim ist am Donnerstagabend eine 55 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei soll ihr fünf Jahre älterer Ehemann die stationär in dem Krankenhaus untergebrachte Frau erstochen haben.

Mann stirbt nach Fenstersturz

Anschließend stürzte der Mann aus einem Fenster des Zimmers im zweiten Stock des Krankenhauses. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der 60-Jährige noch vor Ort.

Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die Kriminalpolizei. Weitere Angaben - etwa ob der Mann absichtlich aus dem Fenster sprang - wurden nicht gemacht. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt will am Donnerstag weitere Details bekanntgeben.

Weitere Informationen Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituationen keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. In seelische Krisen könne man immer wieder mal geraten, das sei nichts Unnormales, sagen Psychologen. Deshalb gibt es Hilfe und professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar. Ende der weiteren Informationen

