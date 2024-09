Mann tötet Frau in Mühlheim – Festnahme

Tötungsdelikt in Mühlheim bei Offenbach: In der Nacht soll dort ein Mann eine Frau getötet haben. Der mutmaßliche Täter ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Ermittlungen am abgesperrten Tatort in Mühlheim

Ermittler bei der Spurensicherung in Mühlheim

Die Polizei war um 4 Uhr verständigt worden, wie ein Sprecher am Freitag dem hr sagte. Die Einsatzkräfte eilten zum Tatort in Mühlheim am Main (Offenbach).

Nach Polizei-Angaben hatte dort ein Mann eine Frau getötet. Der Tatverdächtige ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Die Spurensicherung war auch am Freitagvormittag in dem Mehrfamilienhaus im Einsatz.

Mühlheim: Hintergründe der Tat unklar

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht klar. Es seien noch viele Fragen offen, sagte ein Sprecher, etwa wie die Frau starb oder in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.