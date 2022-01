Erst fand die Polizei die Leiche einer 52 Jahre alten Frau in einem Cafe in Steinau an der Straße, wenig später die ihres Ehemannes in einem Wald bei Bad Orb (beide Main-Kinzig).

In dem Fall gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass der 68-Jährige erst seine Frau und dann sich selbst tötete. Die Schüsse seien aus demselben Revolver abgegeben worden, erklärte die Staatsanwaltschaft am Montag. Die Ermittlungen seien nun eingestellt worden. Die Tat ereignete sich bereits am 8. Juli 2021.