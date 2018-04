Mitten am Tag und vor Passanten hat ein 27-Jähriger in Sontra einen Mann unvermittelt vom Fahrrad gestoßen und auf ihn eingetreten. Das Opfer erlitt schwerste Kopfverletzungen.

Der Angriff passierte zur Mittagszeit am Schwanenteich in Sontra (Werra-Meißner): Ein 56 Jahre alter Mann war dort mit dem Fahrrad unterwegs, als er völlig unvermittelt von einem 27-Jährigen von hinten vom Rad gerissen wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel berichteten am Donnerstag gemeinsam von der Attacke, die sich am Dienstag zugetragen hatte.

"Mit voller Wucht gegen den Kopf"

Der 27-Jährige prügelte und trat auf den Radler ein. Als Passanten eingriffen, so die Polizei, habe der Mann kurz von dem Radler abgelassen und sei ein Stück zurückgegangen. Wenige Augenblicke später ging er erneut auf den 56-Jährigen los, der bereits am Boden lag. Er trat ihm "mehrfach mit voller Wucht gegen den Kopf", teilten die Ermittler mit. Der 56 Jahre alte Mann, ein seit mehreren Jahren in Deutschland lebender Syrer, kam mit schwersten Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus.

Der Täter, ein Deutscher aus Nentershausen (Hersfeld-Rotenburg), floh, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Als Motiv vermuten die Ermittler "eine allgemeine aggressive Grundlage und Gewaltbereitschaft". Zudem sei der Täter betrunken gewesen. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe es nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht.