Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag eine 45 Jahre alte Angestellte in einer Spielhalle in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Einnahmen gefordert.

Er floh mit etwa 250 Euro, wie die Polizei mitteilte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.