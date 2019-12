Die Kollision mit einem Regionalzug in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) ist für einen 28-Jährigen glimpflich ausgegangen.

Der Betrunkene hatte am Freitagmorgen eine Bahnlinie als Heimweg von einem Disco-Besuch genutzt, wie die Bundespolizei am Montag berichtete. An den Gleisen entlang laufend sei er von der Bahn zur Seite geschleudert worden. Er erlitt Schürfwunden und Prellungen.