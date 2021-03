Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen hat einen Mann unter Mordverdacht festgenommen.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war der 65-jährige Kroate am Donnerstag aus Belgrad (Serbien) angekommen. Dem Mann werde vierfacher gemeinschaftlicher Mord während des jugoslawischen Bürgerkriegs vorgeworfen. Die kroatischen Behörden hätten ihn per europäischem Haftbefehl gesucht.