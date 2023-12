Mann uriniert auf Hauswand-Schild in Bad Homburg

Kurzmeldung Mann uriniert auf Hauswand-Schild in Bad Homburg

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend ein Schild an einer Hauswand in Bad Homburg (Hochtaunus) abgerissen und darauf uriniert.

Nach Angaben der Polizei vom Montag handelte es sich dabei um das Schild einer religiösen Einrichtung. Die Staatsschutz-Abteilung der Polizeidirektion hat Ermittlungen aufgenommen.