Bei einem gewalttätigen Streit zwischen mehreren Männern sind in Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) drei Menschen schwer verletzt worden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 36-Jährigen erlassen. Laut Zeugen hatten sich am Samstag fünf Männer in einem Gasthaus geprügelt. Der 36-Jährige habe einen Gegner mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Zwei weitere Männer habe er mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.