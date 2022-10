Ein 29-Jähriger hat bei seiner Festnahme vier Polizisten in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) leicht verletzt.

Der offenbar unter Drogen stehende Mann war am Samstagmorgen vor einen Streifenwagen auf die Straße gesprungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der anschließenden Kontrolle griff er die Einsatzkräfte unvermittelt an. Gegen ihn wird ermittelt.