Ein 39-Jähriger ist eigenen Angaben zufolge am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht von vier Jugendlichen in der Starkenburgstraße in Viernheim (Bergstraße) angegriffen und beraubt worden.

Die Täter sollen sein Handy erbeutet haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.