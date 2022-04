Nach einem Streit in einer Apotheke in Gießen haben zwei Männer im Alter von 26 und 41 Jahren am Sonntag einen 25-Jährigen angegriffen und geschlagen.

Nach Angaben der Polizei vom Montag erlitt der Mann eine Platzwunde und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Auseinandersetzung fand auf dem Gehweg vor der Apotheke statt.