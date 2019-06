Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen einen 25-Jährigen vor einer Diskothek in Kassel niedergestochen.

Das Opfer wurde am Bauch schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Er hatte in einer Gruppe auf dem Gehweg gestanden, als der Unbekannte sich näherte und nach einem kurzen Streit zustach.