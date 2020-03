Vor seinem Haus in der Offheimer Straße in Elz (Limburg-Weilburg) ist ein 49-Jähriger von zwei Männern angegriffen worden.

Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die beiden Unbekannten den Mann am Samstag gegen 19.45 Uhr mit einem spitzen Gegenstand in den Arm stachen, ihn leicht verletzten und zu Fuß flohen.