Spurensicherung vor dem Supermarkt in Sossenheim.

Spurensicherung vor dem Supermarkt in Sossenheim. Bild © 5vision.news

Mann vor Supermarkt in Frankfurt mit Messer schwer verletzt

Vor einem Supermarkt in Frankfurt ist ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Angreifer verfolgte den Verletzten in den Laden.

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend in der Westerbachstraße im Frankfurter Stadtteil Sossenheim. Nach Polizeiangaben gerieten zwei Männer vor dem Supermarkt in Streit. Dabei verletzte nach ersten Erkenntnissen ein 23-Jähriger einen 31-Jährigen durch mehrere Messerstiche.

Der Leiter des Supermarktes berichtete den Beamten, dass der Verletzte in den Supermarkt flüchtete und der Angreifer ihm folgte. Der Täter sei kurz darauf aus dem Supermarkt geflohen.

Hintergründe des Streits unklar

Der 31-Jährige wurde im Nierenbereich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Tatort wurde für die Spurensicherung abgesperrt.

Den 23 Jahre alten Tatverdächtigen nahm die Polizei wenig später in der Nähe fest. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ein Polizeisprecher sagte, die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch nicht geklärt.

