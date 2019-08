Ein 27 Jahre ater Mann hat im Streit seine Ehefrau gewürgt und sie dadurch schwer am Hals verletzt.

Wie die Polizei zu der Tat vom Freitag weiter mitteilte, fanden Besucher des Ehepaars die verletzte Frau in der Wohnung vor und riefen die Polizei. Diese nahm den sich ebenfalls in der Wohnung befindlichen Mann widerstandslos fest. Die Frau wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert.