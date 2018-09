Mann zündet fünf Autos an und droht mit Messer

Festnahme in Biedenkopf

Ein 22-Jähriger soll vor dem Landratsamt in Biedenkopf Autos angezündet und eine Person mit einem Messer bedroht haben. Er wurde festgenommen.

Der 22 Jahre alte Tatverdächtige soll auf dem Hof des Landratsamtes in Biedenkopf fünf Autos mit Brandbeschleuniger angezündet haben. Vier Wagen brannten am Montagnachmittag laut Polizei komplett aus, ein weiterer Wagen wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Anschließend soll der Mann auf der Flucht mindestens eine Person mit dem Messer bedroht haben.

Festnahme in der Innenstadt

Der Mann sei gegen 16 Uhr nach einer groß angelegten Fahndung in der Innenstadt von Biedenkopf festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Der mutmaßliche Täter sei polizeibekannt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die brennenden Autos löschen. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zum Tatmotiv dauern laut Polizei noch an. Auch über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Die Polizei kündigte an, am Dienstag über weitere Einzelheiten zu informieren.

