Mann zwingt Lokführer in Bad Arolsen zu bremsen

Am Bahnübergang

Wegen eines Mannes in einem mit geschlossenen Schranken gesicherten Bahnübergang in Mengeringhausen hat ein Lokführer am Dienstag eine Schnellbremsung machen müssen.

Laut Polizei gab der Lokführer an, den Mann noch touchiert zu haben. Dann lief der Mann davon. In dem Zug gab es keine Verletzten.