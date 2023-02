Jugendliche nach Attacke mit Teleskopstab in U-Haft

Versuchter Totschlag in Marburg

Zwei Teenager sollen in der Marburger Innenstadt einen 19-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben. Gegen die 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Es begann in der Marburger Innenstadt mit einem Streit unter Jugendlichen. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag berichtete, wurde ein 19-Jähriger im Verlauf der Auseinandersetzung von zwei Jugendlichen brutal attackiert und schwer verletzt. Die beiden 14 und 16 Jahre alten Teenager konnten später festgenommen werden, berichtete die Staatsanwaltschaft. Beide kamen in Untersuchungshaft.

Am Boden liegenden Mann getreten

Ermittelt wird gegen sie wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung. Die beiden sollen den 19-Jährigen am Freitag vergangener Woche um kurz nach 10 Uhr zunächst mit einem Teleskopschlagstock attackiert und mit Faustschlägen zum Sturz gebracht haben. Anschließend sollen sie den am Boden liegenden jungen Mann weiter geschlagen und getreten haben.

Der 19-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei erklärten.

Opfer und Täter kannten sich

Zeugen der Auseinandersetzung hatten den Angaben zufolge versucht dazwischenzugehen. Sie alarmierten die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen flohen daraufhin, konnten aber im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung schnell ermittelt werden. Der 14-Jährige kam bereits am Samstag vor den Haftrichter, der 16-Jährige am Montag.

Das Motiv der Tatverdächtigen ist noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft sollen sich Täter und Opfer aber gekannt haben.

Homophobe Attacke von Jugendlichen im Sommer

Im Sommer hatte sich in der Marburger Innenstadt ein ähnlicher Vorfall ereignet. Damals sollen ein 15- und ein 16-Jähriger einen - vermeintlich schwulen - 21 Jahre alten Studenten in einen Hinterhalt gelockt und dort mit Eisenstangen auf ihn eingeschlagen haben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Das Motiv der beiden Jugendlichen, die sich derzeit vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten müssen, war nach Erkenntnis der Staatsanwaltschaft Homophobie.