Marburg startet in sein Jubiläumsjahr

800 Jahre Marburg startet in sein Jubiläumsjahr

Vor 800 Jahren fand die Stadt Marburg erstmals in einer Chronik Erwähnung - was die mittelhessische Kommune mit zahlreichen Veranstaltungen gebührend feiern will.

Das Jubiläumsjahr läutet Marburg am Montagabend mit einer Gala offiziell ein. Insgesamt sind in den kommenden Monaten rund 200 Veranstaltungen, Mitmach-Aktionen oder Projekte geplant, in denen nicht auf die Geschichte der Universitätsstadt geblickt werden soll, sondern auch auf Gegenwart und Zukunft.

Man wolle das Jubiläum auch zum Anlass nehmen, "nach vorne zu schauen, uns Gedanken über die Zukunft zu machen", heißt es in einer Online-Erklärung von Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Am 28. März 2022 jährt sich den Angaben nach die Ersterwähnung Marburgs als Stadt in der Reinhardsbrunner Chronik zum 800. Mal.