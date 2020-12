Corona-Ausbruch mit drastischen Folgen in einem Marburger Altenheim: So gut wie jeder Bewohner ist infiziert, das komplette Pflegepersonal entweder ebenfalls oder zum Schutz in Isolation. Der Landkreis berichtet von einer ernsten Situation.

In einem Seniorenheim im Marburger Stadtteil Moischt (Marburg-Biedenkopf) sind nach einem bislang ungeklärten Corona-Ausbruch sämtliche Pflegekräfte in Quarantäne oder selbst mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sei kein Pfleger des Heims "Haus Waldblick" mehr arbeitsfähig, teilte der Landkreis am Mittwoch auf hr-Anfrage mit.

"Die Situation in der Einrichtung ist ernst", heißt es in der Stellungnahme des Kreises. Es gebe in der Einrichtung eine Vielzahl von positiv getesteten Bewohnern und Mitarbeitern. 38 der insgesamt 42 Bewohner hätten sich bislang mit dem Coronavirus infiziert, 29 Pfleger seien positiv getestet.

Klinikeinweisung wohl nicht erforderlich

Die Bewohner seien in unterschiedlichen Schweregraden pflegebedürftig. Eine Klinikeinweisung sei nach ärztlicher Einschätzung derzeit nicht erforderlich. Die Oberhessische Presse hatte am Mittwoch zuerst über die Notsituation in dem Heim berichtet.

Die Zeitung schreibt, dass die Bewohner zeitweise sogar komplett unbetreut und medizinisch unversorgt gewesen seien. Ein Verstorbener soll demnach über Tage im Bett gelegen haben und eine weitere Person ohne palliative Behandlung im Heim verstorben sein.

Einrichtung sendete Hilferuf

Nach einem Hilferuf der Einrichtung am Dienstag hatte der Kreis nach eigenen Angaben umgehend Hilfe organisiert. "Noch am Abend und auch in der Nacht war der Ärztliche Leiter Rettungsdienst des Landkreises Marburg-Biedenkopf vor Ort, um sich ein Lagebild zu verschaffen", teilte der Kreis mit. Auch die Suche nach qualifiziertem Personal habe beim Gesundheitsamt noch am Dienstag begonnen.

Am Mittwochmorgen habe sich der Fachbereich Gefahrenabwehr bereits um die Versorgung der Bewohner mit Essen und Flüssigkeit gekümmert. Wie der Kreis weiter mitteilte, organisieren Mitarbeiter inzwischen den Einsatz von Dienstleistern, etwa für die Reinigung, die Haustechnik oder die Küche. Auch der Corona-Koordinierungstab des Kreises sei in den Vorfall involviert.

Derzeit werde die Versorgung der Bewohner unter den aktuellen Voraussetzungen am besten in der Einrichtung sichergestellt, berichtet der Kreis. Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst sei weiterhin vor Ort. Wie schwer die Bewohner an dem Virus erkrankt sind, ist unklar. Ebenso wann das Personal wieder zur Verfügung stehe, schreibt der Kreis. Dies sei vom Verlauf der Corona-Infektionen abhängig.