Vor Kurzem mussten Polizei und Sprengstoffexperten in Marburg ausrücken: Nachdem ein Sprengsatz in einem Unternehmen hochgegangen war, befürchteten sie, in einer Postfiliale lagere eine Paketbombe. Jetzt stellt sich heraus: Der vermeintliche Anschlag war gar keiner.

Der Fall einer Postsendung, die am Gründonnerstag in einem Marburger Büro explodiert war, ist aufgeklärt: Wie die Staatsanwaltschaft Marburg am Dienstag mitteilte, wollte der 34 Jahre alte Mann eine Bombenattrappe bauen, um einen Anschlagsversuch gegen sich selbst vorzutäuschen.

Während des Baus habe er versehentlich die Detonation einer im Paket befindlichen Kartusche mit Feuerzeugbenzin verursacht. Dabei wurde er leicht verletzt. Der herbeigerufenen Polizei gegenüber hatte er behauptet, dass es bei Öffnen eines an ihn adressierten Pakets zu einer Explosion gekommen sei.

Weitere Taten erfunden

Die Polizei durchsuchte daraufhin auch eine Postfiliale in der Innenstadt, weil die Gebäudereinigungsfirma, der der 34-Jährige vorsteht, dort ein Postfach unterhält. Gefunden wurde aber nichts. Im Zuge der Ermittlungen seien Zweifel an der Darstellung des Mannes aufgekommen, berichtet die Staatsanwaltschaft weiter. Sie ermittelte nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat.

Schließlich habe der Mann zugegeben, einen Anschlag vortäuschen zu wollen. Außerdem räumte er ein, dass er weitere Taten gegen sich - er hatte Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung aufgegeben - erfunden hatte. Der Grund seien persönliche und familiäre Probleme.

Sendung: hr4, 23.04.2019, 13.00 Uhr