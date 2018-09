Der Frankfurter Zoo hat einen exotischen Neuzugang zu vermelden: Theo ist ein Binturong, der erste seiner Art seit 88 Jahren in Frankfurt. Der Marderbär soll im Affenhaus eine Zweckgemeinschaft mit den Orang-Utans bilden.

Bär? Katze? Marder? Oder vielleicht sogar ein zotteliger Affe? Manch ein Zoo-Besucher, der dieser Tage das Menschenaffen-Haus im Frankfurter Zoo besucht, fragt sich möglicherweise, was für ein merkwürdiges Tier da im Baum im Orang-Utan-Gehege hockt: schwarzes, leicht zotteliges Fell, eine lange Schnauze, weiße Schnurrhaare, spitze Ohren, lange Krallen und vor allem ein dicker langer Schwanz.

Theo klettert gerne nachts

Jetzt gibt es Aufklärung: Das ist Theo, ein Binturong, schreibt der Zoo in einer Meldung vom Dienstag. Nie gehört? Binturongs werden auch als Marderbären bezeichnet, gehören aber zur Familie der Schleichkatzen. Ihr auffälligstes Merkmal: Sie besitzen einen Greifschwanz, mit dem sie geschickt in den Bäumen klettern können. Das tun sie vornehmlich nachts, tagsüber liegen sie meistens müde herum.

Binturongs erreichen ein Gewicht von 15 Kilogramm und mehr und können etwa 25 Jahre alt werden. Sie sind Einzelgänger und leben eigentlich in tropischen und subtropischen Regenwäldern und im Grasland. Zumindest nachts sind sie wahre Kletterkünstler. Sie ernähren sich von Früchten, fressen aber auch Aas, kleine Tiere, Fische und Vögel. Die weiblichen Tiere sind größer und schwerer als die Männchen.

Der erste seit 88 Jahren

Theo, der Binturong des Frankfurter Zoos, wurde 2005 im Tiergarten von Saint-Martin-la-Plaine am Rande der französischen Alpen geboren. Er kam dann über Arnheim (Niederlande) und Cambron (Belgien) nach Frankfurt. Seit 88 Jahren ist er der erste seiner Art in Frankfurt. Hier soll er sich jetzt "den Sumatra Orang-Utans vergesellschaften", erklärte Zoodirektor Miguel Casares.

Immerhin teilten sich Orang-Utans und Binturongs den Lebensraum in ihrer Heimat in Süd- und Südostasien. "Noch ist die Zusammengewöhnung aber nicht abgeschlossen, da gehen wir sehr langsam und behutsam vor", so Casares. Das Ziel des Zoos: Man verspreche sich für beide Seiten eine Verhaltensanreicherung.

