Weil ein Pfeiler schief steht, ist eine Brücke in Niedernhausen seit dem Sommer nicht befahrbar. Jetzt droht sie ganz einzustürzen. Das hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr: S-Bahnen und Züge fallen aus. Wie lange, ist unklar.

Wegen Schäden an einer Brücke ist der Bahnhof in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) gesperrt. Wie Hessen Mobil mitteilte, kann der Bahnhof seit einer Woche nicht von Zügen angefahren werden. Ein Sprecher sagte dem hr am Montag, er könne noch keine Auskunft geben, wie lange die Sperrung andauern wird.

Mehrere Bahnlinien sind von der Sperrung betroffen: Die Züge der Linie S2 enden in Eppstein, ein Notverkehr mit Bussen nach Niedernhausen ist eingerichtet. Die Züge der Regionallinien RE20 und RB22 aus Limburg fahren nur bis Idstein und wenden dort. Die Züge aus Richtung Frankfurt fallen ganz aus. Wer eine Zeitfahrkarte für die Strecke zwischen Limburg und Frankfurt besitzt, darf laut Deutscher Bahn ohne Aufpreis mit dem ICE fahren.

Pfeiler steht schief

Angaben von Hessen Mobil zufolge ist die Brücke über die Wiesbadener Straße rund 50 Jahre alt und seit Monaten marode. Sie sollte eigentlich im Mai abgerissen werden. Bei einer Kontrolle Ende November wurde festgestellt, dass einer der Pfeiler schief steht.

Der hessischen Verkehrsbehörde zufolge besteht die Gefahr, dass das Rollenlager zwischen Brückenkopf und Pfeiler herausrollt. Dadurch könnte der Pfeiler einknicken und die Brücke einstürzen.

Brücke seit Sommer nicht befahrbar

Der Prüfstatiker habe Hessen Mobil empfohlen, die Gleise unter der Brücke zu sperren. Man suche derzeit nach einer Lösung, um das Rollenlager zu sichern. Dazu sei man in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, sagte der Sprecher von Hessen Mobil.

Bereits im Sommer war ein erster maroder Brückenpfeiler entdeckt worden. Damals wurden bereits zwei Gleisanlagen außer Betrieb genommen. Die Brücke ist seitdem für Fußgänger und den Autoverkehr gesperrt.

Bürgermeister fordert schnellen Abriss

Der Bürgermeister von Niedernhausen, Joachim Reimann (CDU), fordert den "Notabriss" der Brücke. "Ich habe große Sorge, dass Schlimmeres passieren könnte. Denn immer wieder stellt unsere Ordnungspolizei Verstöße gegen die Sperrung fest", teilte er mit.

Allein in Niedernhausen seien 1.000 Pendler auf den Bahnverkehr angewiesen. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es sinnvoller, das Bauwerk im Schnellverfahren abzureißen, statt bis Mai zu warten und währenddessen "immer wieder teure Stützmaßnahmen durchzuführen". Die für den Abbruch nötige Betriebspause sei gerade ja ohnehin gegeben.

Sendung: hr4, 03.12.2020, 16.30 Uhr