Feiernde Marokko-Fans in Hessen unterwegs

In Hessen haben Tausende Fans den Sieg Marokkos gegen Portugal im Viertelfinale der Fußball-WM gefeiert. Autokorsos und feiernde Menschen mit Fahnen zogen durch die großen Städte. In Frankfurt sorgte das für Verkehrsbehinderungen.

Autohupen und Fahnen: Der Freudentaumel bei den marokkanischen Fans in Hessen ist groß. In vielen Städten gab es am Samstagabend Jubelfeiern. Die Stimmung war ausgelassen: "Ich bin sehr, sehr glücklich. Wir feiern bis tief in die Nacht. Und ich hoffe, wir holen die Meisterschaft", sagt Marokko-Fan Murat Merzak aus Frankfurt.

In der Frankfurter Innenstadt rund um die Konstablerwache waren in der Spitze etwa 4.000 Fans unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Bereits vor Spielbeginn seien viele Polizisten in der Innenstadt gewesen.

Der Verkehr wurde in Frankfurt am Abend teilweise lahmgelegt. Die Polizei sperrte Teile der Innenstadt für den Autoverkehr. An der Haltstelle Konstablerwache hielten keine Busse und Straßenbahnen mehr. Gegen 21.30 Uhr normalisierte sich der Verkehr den Angaben zufolge wieder.

Fans feiern weitgehend friedlich

In der Wiesbadener Innenstadt feierten nach Angaben der Polizei etwa 500 bis 700 Marokko-Fans auf der Schwalbacher Straße ausgelassen den Sieg. Auch in der Darmstädter Fußgängerzone waren hunderte Fans unterwegs, zusätzlich bildeten sich Autokorsos. Zeitweise waren Straßensperrungen nötig, wie die Polizei mitteilte.

Autokorsos gab es auch in Offenbach, Dietzenbach und Rüsselsheim (Groß-Gerau). Insgesamt zählte die Polizei in Rüsselsheim rund 700 Fans. Teilweise hätten sie Böller geworfen und Pyrotechnik angezündet. Verletzt worden sei niemand. Insgesamt werde bislang zwar ausgelassen, aber friedlich gefeiert, teilten die Polizeisprecher am Abend mit. "Es ist eine coole Stimmung. Alle sind gut drauf, es ist friedlich. Man sieht, dass nicht nur Marokko vertreten ist, sondern auch andere Nationalitäten", erzählt Mahmut Al-Tayy aus Neu-Isenburg (Offenbach).

Marokko hatte im Viertelfinale der Weltmeisterschaft Portugal mit 1:0 besiegt und damit Geschichte geschrieben. Der Außenseiter hat als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale bei einer Fußball-WM erreicht.

