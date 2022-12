Fünf Frauen mit einer Marokko-Flagge bei einem Public Viewing in einem Versammlungssaal in Dietzenbach.

Fünf Frauen mit einer Marokko-Flagge bei einem Public Viewing in einem Versammlungssaal in Dietzenbach. Bild © Bo Hyun Kim (hr)

Marokko im Halbfinale einer Fußball-WM - bis vor kurzem schien das kaum möglich. Vielleicht auch deshalb haben hunderte Fans beim Public Viewing in Dietzenbach gelassen auf die Niederlage gegen Frankreich reagiert.

Marokko gegen Frankreich im Halbfinale einer Fußball-WM - das ist noch ungewöhnlicher als die frostigen Temperaturen vor einem Hotel in Dietzenbach, wo das Spiel öffentlich gezeigt wird. An einem Mittwochabend kurz vor Weihnachten. Rund 350 Fans sind zum Public Viewing gekommen. Und spätestens beim Betreten des Veranstaltungssaals ist von der eisigen Kälte draußen nichts mehr zu spüren. Im ganzen Saal leuchtet das warme Rot der marokkanischen Nationalflagge: Fans haben sich rot gekleidet oder sich Fahnen umgehängt. Dazwischen ist auch mal eine Deutschlandflagge zu sehen, aber die kicken ja längst nicht mehr mit bei der WM in Katar.

Wo Marokko sicherlich die Überraschungsmannschaft ist. Familien, Pärchen, Gruppen von Freunden und einzelne Fans wollen in dem Dietzenbacher Hotel mitverfolgen, ob sich ihre Hoffnung erfüllen wird: dass ihre Mannschaft ins Finale dieser Weltmeisterschaft einzieht. Die selbst ernannten "Atlas-Löwen" haben sich Runde für Runde in die Herzen auch der hessischen Fans gespielt, manch eine der Besuchergruppen in Dietzenbach stimmt routiniert in einen Sprechchor ein. Statt Bier, wie bei deutschen Fußballfeiern üblich, gibt es hier Softdrinks und Tee. Wer Hunger hat, teilt sich mit seinen Nachbarn eine der Pizzen, die kontinuierlich durch den Raum gereicht werden.

Vor lauter Feiern verpassen die Fans den Wiederanpfiff

Die Erwartungen, die auf der ersten afrikanischen und arabischen Mannschaft überhaupt in einem WM-Halbfinale ruhen, sind mehrere tausende Kilometer vom Stadion in Al-Chaur entfernt auch in Dietzenbach zu spüren. Daran kann auch das frühe erste Tor der Franzosen so schnell nichts ändern. Die Fans im Saal feuern ihre Helden weiterhin lauthals an, fiebern mit. Jeder Zweikampf, jede Torchance sorgt für eine Welle der Begeisterung, reißt die Fans von ihren Stühlen.

Die Halbzeit nutzen die Fans, um sich ausgelassen auszutauschen. Dass es 1:0 für Frankreich steht, ist kein Thema. Dafür ertönt auch die Musik zu laut. Die Fans tanzen, mal alleine, mal zusammen. Sie schießen Fotos, um diesen besonderen Moment festzuhalten. Die Halbzeitpause scheint fast zu kurz zu sein für die Feiernden. Erst zwei Minuten nach Wiederanpfiff fällt es den meisten auf, dass sie die Musik dringend abstellen und das Spiel weiterverfolgen sollten.

Jeder Vorstoß wird bejubelt

Die marokkanischen Fußballer bemühen sich zunehmend um den Ausgleich, starten einen Angriff nach dem anderen auf das Tor der Franzosen. Aber das erhoffte Tor fällt nicht. Die Anspannung unter den Zuschauern wird größer. Es wird ruhiger im Saal. Mit jeder Minute, die verstreicht, sinkt die Chance auf den nächsten Erfolg der marokkanischen Mannschaft. Jeder Vorstoß in den französischen Strafraum wird bejubelt. Genauso, als der Spieler Zakaria Aboukhlal vor seiner Einwechslung beim Beten gezeigt wird.

Das Ende der Spielzeit rückt immer näher. Die Hoffnung auf den Ausgleich ist noch riesengroß, für die Fans scheint jeder Ballkontakt eine Chance zu versprechen, zumindest jubeln sie jedes Mal. Dann das zweite Tor der Franzosen. Die Fans in Dietzenbach stöhnen auf, äußern ihren Ärger und Frust. In den hinteren Reihen kommt Bewegung auf. Eine Gruppe von Männern verlässt den Saal. Ihnen folgen einige Familien.

Die Enttäuschung steht den Fans ins Gesicht geschrieben - nach dem Abpfiff aber klatschen sie. Klar, man hätte gern gewonnen, sagt ein Fan. Aber er sei stolz, dass die Mannschaft bis zum Ende gekämpft habe. Dafür sei er dankbar.

