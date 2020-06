Maskenpflicht in VGF-Bahnen

Maskenpflicht in VGF-Bahnen Maskenmuffel sollen rausfliegen

Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF prüft Möglichkeiten, um der Maskenpflicht in ihren Bahnen Nachdruck zu verleihen.

Zum einen gemeinsame Kontrollen mit der Polizei, zum anderen, ob "Maskenverweigerer" künftig aus den Fahrzeugen verwiesen werden könnten. Das kündigte ein Sprecher am Dienstag an. Manche Geschäfte handelten auch so.