Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag den Geldautomaten in einer Bankfiliale in Obertshausen (Offenbach) gesprengt.

Laut Polizei flogen Trümmerteile und Geldscheine durch die Luft. Die Ermittler gehen von drei maskierten Tätern aus. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist noch unklar - ebenso die Schadenssumme.