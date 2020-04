Ein maskierter Mann mit Mundschutz hat eine Tankstelle in Raunheim (Groß-Gerau) überfallen.

Dabei habe er den 18-jährigen Angestellten am Montagabend mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Täter griff sich mehrere Hundert Euro aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen.