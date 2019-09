Ein maskierter Mann hat am Samstagabend eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Münster (Darmstadt-Dieburg) überfallen.

Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und verlangte das Geld in der Kasse, wie die Polizei meldete. Der Räuber erbeutete mehrere hundert Euro und machte sich damit davon. Die Angestellte blieb unverletzt.