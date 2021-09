Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine Tankstelle an der Wolfhagener Straße in Kassel überfallen.

Der mit einer Sturmhaube maskierte Täter bedrohte nach Angaben der Polizei von Montag einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Er flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld. Eine Fahndung verlief erfolglos.