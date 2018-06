Die Polizei in Mittel- und Nordhessen ist Tierquälern auf der Spur, die es auf Katzen abgesehen haben. Die Tiere wurden teils mit scharfen Gegenständen verstümmelt oder bei voller Fahrt aus dem Auto geworfen.

Die Polizei im Kreis Marburg-Biedenkopf ermittelt in zwei besonders grausamen Fällen von Tierquälerei. Bereits am 10. Juni sei im Stadtallendorfer Ortsteil Schweinsberg eine tote und verstümmelte Katze gefunden worden, berichteten die Beamten am Donnerstag. Am 21. Juni gab es im benachbarten Amöneburg einen ähnlichen Fund.

Körperteile abgetrennt

In beiden Fällen seien den Katzen mit einem scharfen Gegenstand Körperteile abgetrennt worden, hieß es in dem Bericht. Bei dem Tier in Schweinsberg handelte es sich um einen zutraulichen Kater.

Der Katze in Amöneburg konnte kein Eigentümer zugordnet werden. Vermutlich sei es ein wild lebendes Jungtier gewesen, so die Ermittler. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus und sucht Zeugen

Katzenbabys fliegen aus Beifahrerfenster

Mit Tierquälerei hat es auch die Polizei in Eschwege zu tun. Dort meldete sich ein Zeuge, der am Mittwochabend bei Breitenbach-Gehau (Hersfeld-Rotenburg) beobachtet hatte, wie hintereinander zwei Katzenjunge aus dem Beifahrerfenster eines fahrenden Autos geworfen wurden.

Beide Tiere wurden später tot geborgen. Ob sie durch den Wurf aus dem Auto ums Leben kamen oder bereits vorher tot waren, ist unklar. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Polizeiangaben um einen Van mit Eschweger Kennzeichen. Die Ermittlungen zu Fahrer und Beifahrer dauern an.

Sendung: hr1, 28.06.2018, 15.00 Uhr