Krankmeldung sorgt für massive Bahn-Probleme in Mittelhessen

Wegen eines unbesetzten Stellwerks fallen in Mittelhessen derzeit zahlreiche Bahnen aus, werden umgeleitet oder kommen später. Grund ist laut RMV eine kurzfristige Krankmeldung.

Viele Pendlerinnen und Pendler mussten es in der Früh schon schmerzlich selbst erleben: In Mittelhessen kommt es am Vormittag zu massiven Verspätungen und Fahrtausfällen im Regionalverkehr. Die Störung könnte noch mindestens bis zum Mittag andauern.

Betroffen sind die Regionalbahnlinien RB40, RB41, RB49, RB90, RE98, RE99 und RE30. Im Bahnhof Butzbach ist laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) derzeit kein Zugbetrieb möglich.

Störung noch bis 13 Uhr

Auf den Strecke zwischen Friedberg und Gießen und Bad Nauheim und Gießen wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der alle Unterwegshalte anfahren soll.

Grund ist laut RMV, dass das Stellwerk in Butzbach wegen einer kurzfristigen Krankmeldung unbesetzt ist. Der RMV teilte mit: Man versuche, bis 13 Uhr einen Ersatz zu organisieren.