Eine acht bis zehn Meter lange Mauer ist am Mittwoch in Seligenstadt (Offenbach) eingestürzt und hat einen Bauarbeiter unter sich begraben.

Der 58-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Ein an die Baugrube angrenzendes Wohnhaus musste geräumt werden. Warum die Mauer einstürzte, ist noch unklar.