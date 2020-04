Der Betreiber der McTrek-Outdoorläden hat in der Corona-Krise Insolvenzantrag gestellt.

Das Unternehmen in Bruchköbel (Main-Kinzig) betreibt bundesweit 43 Filialen, einen Online-Shop und beschäftigt 420 Mitarbeiter. Ein Insolvenzverwalter prüft die Sanierunsmöglichkeiten. Das Unternehmen steckte schon vor den Corona-Schließungen in Schwierigkeiten und schrieb in Jahr 2018 einen Verlust von 3,6 Millionen Euro.