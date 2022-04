Ein Foto mit angeklebtem Hitler-Bart in der Dienststube für die Kollegen: In einer Chatgruppe sollen Polizisten aus dem Präsidium Südhessen rechte Inhalte getauscht haben. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Den Beamten wird noch mehr zur Last gelegt.

Mehrere Polizisten aus dem Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt sollen sich in einer Chatgruppe untereinander Bilder und andere Nachrichten mit rechtsextremem Inhalt geschickt haben. Das berichtet die Frankfurter Rundschau (FR) auf ihrer Internetseite und in ihrer Ausgabe vom Samstag.

Demnach bezeichnete ein Beamter seine Wohnanschrift in dem Chat als "Wolfsschanze" - analog zu Adolf Hitlers Hauptquartier im Zweiten Weltkrieg. Außerdem soll er sich in den Diensträumen mit einem angeklebten Hitler-Bart fotografiert haben lassen. Auch dieses Bild habe er verschickt, schreibt die FR, der nach eigenen Angaben die Chats aus den Jahren 2019 und 2020 vorliegen.

Kollegen absichtlich verletzt?

Doch das sind laut dem Blatt nicht die einzigen Vorwürfe, die gegen die Polizisten erhoben werden. Unsachgemäßer Umgang mit Waffen und Munition, Mobbing und Körperverletzung zählen ebenso dazu. Ein Polizist soll einen Kollegen beim Training absichtlich verletzt haben.

Dem Bericht zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Beleidigung und Körperverletzung. Das betroffene Polizeipräsidium Südhessen selbst hat laut FR vier Disziplinarverfahren eingeleitet. Diese könnten aber erst fortgesetzt werden, wenn das Strafverfahren abgeschlossen sei. Drei Bedienstete seien "von ihren bisherigen Funktionen entbunden" worden.

Beide Behörden waren für eine Bestätigung am Freitagnachmittag nicht mehr zu erreichen.

Dutzende Fälle bekannt

Immer wieder sind in den vergangenen Jahren Chatgruppen von Polizisten mit rechten Inhalten aufgedeckt worden. Der erste Fall wurde Ende 2018 in Frankfurt bekannt. Via WhatsApp hatten die Beamten unter anderem Hakenkreuzbilder getauscht. Darauf gestoßen waren die Ermittler, als sie wegen der Droh-Schreiben an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz das Privathandy einer Polizistin untersuchten.

Wenige Monate danach berichtete Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) dem Landtag schon von knapp 40 Fällen, in denen ermittelt werde. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte vor Kurzem Informationen zu den Verfahren ein. Etliche davon seien zwischenzeitlich eingestellt worden, sagte GdP-Vorsitzender Mohrherr. Ermittlungen müssten eine öffentliche Entlastung der Polizei nach sich ziehen.

Ex-LKA-Chefin fordert Rassismus-Studie

Angesichts dieser Vorfälle konstatierte die ehemalige Chefin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau, im vergangenen Herbst, die Polizei habe ein Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus. Sie sprach sich deshalb für eine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema aus.

"Wichtig ist, dass man nicht vorschnell sagt: Das sind nur vier, fünf Fälle, und deshalb müssen wir uns die Gesamtorganisation gar nicht anschauen", so Thurau. "Wie grundsätzlich das Problem ist, werden wir erst am Ende beantworten können."